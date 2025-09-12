¥¢¥ë¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥¤¥Ð¥ó¡¦¥È¥Ë¡¼¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¤¤¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤êÀï¤Ã¤Æ4°Ì°ÊÆâ¤ËÇ÷¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ë¡¼¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥É¥Õ¥©¡¼¥É»þÂå¤Î2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥·¡¼¥º¥ó20ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¡¢24-25¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï