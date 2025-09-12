12Æü´ó¤êÉÕ¤­¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇã¾õ¶·¤Ï¡¢9»þ16Ê¬»þÅÀ¤ÇETF¡¦ETN¹ç·×¤ÎÇäÇãÂå¶â¤¬Á°ÆüÆ±»þ¹ïÈæ24.9¡óÁý¤Î577²¯±ß¡£¤¦¤Á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¡Ê¥Ù¥¢ETF¡¦¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ETF¤ò´Þ¤à¡Ë22ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÂå¶â¤ÏÆ±26.6¡óÁý¤Î470²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£Ó£Ð£Ä£Ò£Ó¡õ£Ð£µ£°£°£Å£Ô£Æ ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥È¥Ã¥×£±£°£Å£Ô£Æ ¡¢¾å¾ì¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É³¤³°Àè¿Ê¹ñ³ô¼°