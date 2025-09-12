¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¾ÌîÌ¤É±¡Ê26¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¥³¡¼¥Ç¤ÇÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£À¾Ìî¤Ï¡Ö»Å»ö¤Î»þ¤¯¤é¤¤¤·¤«Â­½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä¤ÇÈþµÓ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÄ¹¥º¥Ü¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÅº¤¨¡Ö¡ôÌ¼¤ò»º¤àÁ°¤Ï»äÉþ¤Ç¤âÂ­½Ð¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡ôºÇ¶áÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡ôÂçÂÎ¥¸¡¼¥Ñ¥ó¤«Ä¹¥º¥Ü¥ó¡ô¤³¤ì¤ÏÊì