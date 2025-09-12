½÷Í¥¤ÎÈª²ê°é¡Ê23¡Ë¤¬9·î10Æü¡¢ÅÅ¸»ÁõÃÖ¥á¡¼¥«¡¼¡ÖTMEIC¡×¡Ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥¤¥¯¡Ë¤Î¿·CMÈ¯É½²ñ¸«¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û»°±ºæÆÊ¿¤È¤Îº¹29cm¡ª¡ÖÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡×¤Ï¶¶ËÜ´ÄÆà¡ßÈª²ê°é¤Î¡ÈW¿ÈÄ¹º¹Ë¨¤¨¡É¤Ç»ëÄ°¼Ô¥ï¥·ÄÏ¤ß22Æü¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëCM¤Ï¡¢²ñ¼ÒÀßÎ©¤«¤é22Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ö¥Æ¥£¡¼¥á¥¤¥¯¡×¤È¸íÆÉ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤ÎÀµ¤·¤¤ÆÉ¤ßÊý¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¡£CM¤ÎÃæ¤ÇÈª¤¬¡Ö¥á¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Æ¥£¡¼