£±£²Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£²£²£µ¼ï¡Ë¤Ï°ì»þ¡¢Á°Æü½ªÃÍ¤ËÈæ¤Ù¤Æ£µ£°£°±ßÄ¶¹â¤¤£´Ëü£´£¸£¸£¸±ß£°£²Á¬¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢Á°Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¡Ê£´Ëü£´£³£¹£¶±ß£¹£µÁ¬¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤ò°ú¤­·Ñ¤®¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£