¥½¥í¥­¥ã¥ó¥×¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö½µËö¥­¥ã¥ó¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡£È¯¿®¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ê¤«¡×¤µ¤ó¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÅÐÏ¿¼Ô15Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤ê¤«¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥­¥ã¥ó¥×¡¢¤ê¤«¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¤´Î¾¿Æ¤È¤Î´Ø·¸À­¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë±¿±Ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£ ¢¡»×¤¤½Ð¿¼¤¤¥­¥ã¥ó¥×¾ì¤Ï¡Ä ¡½¡½YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«»Ï¤·¤Æ