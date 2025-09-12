¼¯³Ñ»Ô¤Î²Ì¼ù±à¤Ç¡¢¥ê¥ó¥´Ìó600¸Ä¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¯³Ñ·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼¯³Ñ»Ô¤Î70Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¼¯³Ñ»Ô½½ÏÂÅÄ¶ÓÌÚ»úÌîÃæÂÒ¤Î²Ì¼ù±à¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ó¥´Ìó600¸Ä¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£·î1Æü¤Î¸áÁ°8»þ¤´¤í¤«¤é¡¢10Æü¸áÁ°7»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢10Æü¤ËÂç´Û»Ô¤ÇÌë¤Ë