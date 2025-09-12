£Æ£Â£É¤¬ÊÝ¼é³èÆ°²È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¼Í»¦¤Î½ÅÍ×»²¹Í¿Í¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿/FBI Salt Lake City¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡Ê£Æ£Â£É¡Ë¤Ï¡¢ÃøÌ¾¤ÊÊÝ¼é·ÏÀ¯¼£³èÆ°²È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤Î¼Í»¦»ö·ï¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢½ÅÍ×»²¹Í¿Í¤Î¿È¸µÆÃÄê¤Ë¸þ¤±¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤«¤é¤Î¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡££Æ£Â£É¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¼»Ù¶É¤Ï£±£±Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç½ÅÍ×»²¹Í¿Í¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡££Æ£Â£É¤Ï¤Þ¤¿¡¢»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Î¿È¸µÆÃÄê¤ÈÂáÊá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬