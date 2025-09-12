¥Ç¥¤¥ê¡¼»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½©¤Î¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥§¥¢¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ³¡¹ÅþÃå¡£º£½µ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥â¥Î¤È¡¢ºÇ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ªÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£3Â­¥»¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬¿·Ãå\7,150¡ÊROTOTO/ROTOTO¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à TEL. 03-6271-1638¡Ë±úÆÌ¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¥à¥é»å¤ò»È¤Ã¤¿¥ê¥Ö¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢½©¿§¥«¥é¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤µ¤é¤ê¤È¤·¤¿Íú¤­¿´ÃÏ¤Ç¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó½ÅÊõ¤·¤½