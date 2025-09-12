¹ñÌ±ÅªºîÉÊ¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤È¡¢ºÊ¤ÎÄª¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¡£¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÙÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀïÁè¤Î¶²¤í¤·¤µ¡¢ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤¿¤Á¤¬´õË¾¤ò¸«½Ð¤¹²áÄø¤âÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÀï²Ð¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤Î»þÂå¤Ë¡¢½ÅÍ×¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÀ©ºîÅý³ç¡¦¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ