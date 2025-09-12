¤±¤µ¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¾å¾º¡£°ì»þ¤­¤Î¤¦¤Ä¤±¤¿4Ëü4396±ß¤òÄ¶¤¨¡¢2ÆüÏ¢Â³¤Ç¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤Î¤¦¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿8·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Î¿­¤Ó¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ÈÆ±¤¸ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢FRB¤Ë¤è¤ëÍø²¼¤²¤Î´ÑÂ¬¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬»Ë¾å½é¤á¤Æ4Ëü6000¥É¥ë¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤­¤¯ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤â¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢È¾