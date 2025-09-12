¡ã¥½¥Ë¡¼ ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢2ÆüÌÜ¡þ12Æü¡þÂçÀö¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¡þ6840¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÁ°Æü¡¢Íë±ÀÀÜ¶á¤Î¤¿¤á¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª´Ú¹ñ¤Î¥­¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª¸áÁ°6»þ57Ê¬¤ËºÆ³«¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¸áÁ°8»þ43Ê¬¤Ë½ªÎ»¡£·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î¡Ö65¡×¤ò¤¿¤¿¤­½Ð¤·¡¢7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£·¬ÌÚ¤Ï¥¤¥ó9¥Û¡¼¥ë¤ò¡Ö30¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤³¤ì¤ÏÃÝÅÄÎï±û¡Ê2024