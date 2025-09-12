¶âÍøº¹¤È¤Î´Ø·¸¤¬Âç¤­¤¯Êø¤ì¤¿ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¡¢¥æー¥í¡¿ÊÆ¥É¥ë 4·îº¢¤«¤éÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈÆüÊÆ¶âÍøº¹¡ÊÊÆ¥É¥ëÍ¥°Ì¡¦±ßÎô°Ì¡Ë¤Î´Ø·¸¤¬Âç¤­¤¯Êø¤ì¤¿¡£3·î¤Þ¤Ç¤ÎÎ¾¼Ô¤Î´Ø·¸¤òÁ°Äó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹½Ì¾®¤Ë¤è¤êÂ­²¼¤Ç¤Ï143±ßÄøÅÙ¤ÎÊÆ¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤è¤êÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¿å½à¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½1»²¾È¡Ë¡£¡Ú¿ÞÉ½1¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈÆüÊÆ¶âÍøº¹¡Ê2025Ç¯1·î～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯