£±£²Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£²£²£µ¼ï¡Ë¤Ï°ì»þ¡¢Á°Æü½ªÃÍ¡Ê£´Ëü£´£³£·£²±ß£µ£°Á¬¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ£µ£°£°±ßÄ¶¾å¾º¤·¤¿¡££´Ëü£´£¸£°£°±ßÂæ¤ò¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¼çÍ×»Ø¿ô¤¬¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤ò°ú¤­·Ñ¤®¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£