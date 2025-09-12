¤Ú¤¨¡¦RIHO¡ÊÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡Ë¡¦°ðÅÄÈþµª¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¤Î3¿Í¤¬¡¢Â¾¿Í¤«¤é¸«¤¿¤éÃÏ¹ö¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´Å¤¯¾Â¤Ã¤¿Îø°¦¡É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦Îø°¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¡£9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢RIHO¤¬Âç¿Íµ¤YouTuber¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡È°Õ³°¤Ê²áµî¡É¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖYouTube¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤­¤Ï64±ß¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×Ê¿¥Õ¥é¡¦RIHO¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿²áµîº£²ó¤Ï¡¢·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¤ËÉáÃÊ¸À¤¨