ËÌ³¤Æ»¡¦ÆÑ¾®ËÒ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯9·î11Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÌÂÏÇ¹Ô°ÙËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê73¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï10Æü¤«¤é11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢30Âå½÷À­¤Î¼«ÂðÉÕ¶á¤Ë²¡¤·¤«¤±¡¢¤Ä¤­¤Þ¤È¤¤¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èï³²½÷À­¤«¤é¡Ö9·î4Æü¤«¤éÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð¤ËÄä¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤Î¤«¤´¤Ë½÷À­¤ÎÈÜàÐ¤Ê¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£