¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬¡Ö¡ôÍ§ÈÓ¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÉÊ¿ôË­ÉÙ¤Ê¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°¦ºÊÎÁÍý¡õ¡È¥Û¥Æ¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¹ëÅ¡¡É¿·µïÈÄÌî¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓInstagram¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯7·î21Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿·ÃÛ¤Î²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¹ëÅ¡¡¢¤¹¤²¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ß¤¿¤¤¡ª¤¹¤´¡¼¡¼¤¤¡ª¹­¡¹¥ê¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¥­¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢É×¤ÇÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º