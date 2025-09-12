12ÆüÄ«¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é11Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Î»Ë¾åºÇ¹âÃÍ4Ëü4396±ß¤ò¾å²ó¤ê¡¢2ÆüÏ¢Â³¤Ç¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤ÎÆü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢Íø²¼¤²´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿±Æ¶Á¤«¤éÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬ËÄ¤é¤ß¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢½é¤á¤Æ½ªÃÍ¤Ç4Ëü6000¥É¥ë¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£