ÅÄ¾ÂÀ¯¸¢¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤Õ¤ó¤É¤·ÌîÏº¡×¤³¤È¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤ÎÀ¯¼£²þ³×¡£¸å¤Ë¡Ö´²À¯¤Î²þ³×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÆÁÀîËëÉÜ¤òÈ¾À¤µª¤Ð¤«¤ê±äÌ¿¤·¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¸·¤·¤¤»×ÁÛÅýÀ©¤ä½ÐÈÇµ¬À©¤ò¹Ô¤¤¡¢¼Â¤ËÂ©¶ì¤·¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤¿¡ØÅ·²¼°ìÌÌ¶ÀÇßÈ­¡Ê¤Æ¤ó¤«¤¤¤Á¤á¤ó ¤«¤¬¤ß¤¦¤á¤Ð¤Á¡Ë¡Ù¤ò¾Ò²ð¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÅâÍè»²ÏÂ¡Ê»³¸ý¿¹¹­¡Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£