¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï11Æü¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ò´ë¤Æ¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥ë¥½¥Ê¥íÁ°ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¡¢¶Øîþ27Ç¯3¤«·î¤ÎÍ­ºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ü¥ë¥½¥Ê¥íÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢2022Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤òÊ¤¤¹¤¿¤á¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ò´ë¤Æ¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï11Æü¡¢¥Ü¥ë¥½¥Ê¥í»á¤ËÂÐ¤·¡ÖÈÈºáÁÈ¿¥¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤À¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¶Øîþ27Ç¯3¤«·î¤ÎÍ­ºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£5¿Í