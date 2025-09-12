¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°æ¾åÀ¶²Ú¥¢¥Ê¡Ê30ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê½©¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÎëÌÚÍ£¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê½©¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢°æ¾å¥¢¥Ê¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¡Ä¡È¶Ú¥È¥ì¤Î½©¡É¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥àÄÌ¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¿ÍÀ¸½é¤Î¡È¶Ú¥È¥ì¤Î½©¡É¤Ë¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÈÏÃ¤·¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê