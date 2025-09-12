¤­¤Î¤¦Ìë¡¢Åìµþ¡¦»°Âë»Ô¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ­1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤Î¤¦¸á¸å11»þ¤´¤í¡¢»°Âë»ÔÃæ¸¶¤Î2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Ç¡Ö²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É25Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»Âð40Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£½»Âð¤Î1³¬¤«¤éÃËÀ­¤¬½õ¤±½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ë½»¤à80Âå¤ÎÃËÀ­¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È