º£ÅÄÈþºù¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè120ÏÃ¤¬12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×MC¿Ø¤âÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢Åì³¤ÎÓ¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤ÎË¬Ìä¤«¤é¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¶×»Ò¡ÊÌÄ³¤Í£¡Ë¤«¤é¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÅì³¤ÎÓ¤¬¾åµþ¤·¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼ê»æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¡£Åì³¤ÎÓ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÌë¡¢¿ó¤Ï²¿