秋篠宮家の長男悠仁さまが、駅のホームで見せた一瞬の所作が話題になっています。【写真】駅員にあいさつする悠仁さま（近鉄宇治山田駅での様子）悠仁さまは9月7日、伊勢神宮参拝のため三重県へ向かっていました。近鉄名古屋駅で特急電車に乗り換える際、見送りの駅員らにあいさつを終えると、足元の点字ブロックを踏まないようにまたいで特急電車に乗り込みました。偶然撮影したのは、居合わせたXユーザー「みつみん」さん