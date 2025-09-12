今田美桜さんがヒロインを務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしさんと、妻・暢さんの夫婦をモデルとした物語です。＜柳井のぶ＞を今田さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じています。秘書として20年以上にわたりやなせさんを支え続けたのが、やなせスタジオ社長・越尾正子さんです。やなせさんの素顔やドラマ化への思いを伺いました。