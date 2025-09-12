動画「生きがいの意味」で脳科学者・茂木健一郎氏が、自身の生きがい観について語った。茂木氏は、仕事や学校といった日常の中で「自分の存在する意味を理解することほど、その人の生きがいを支えることはない」と強調。その上で、どんな仕事でも「自分がどう人の役に立ち、コミュニティに貢献しているか」を自覚できたとき、日々の活動が生きがいに変わると述べた。 また、学生時代の勉強についても、「なぜこの勉強をしている