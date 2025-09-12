SNSを通じて投資家をかたる人物から株式投資を勧誘され、静岡市の60代の男性が現金約6000万円をだまし取られる詐欺事件がありました。 被害に遭ったのは、静岡市清水区に住む60代の男性です。 警察によりますと、男性は2025年5月下旬、SNS上の投資広告にアクセスしたことで知り合った投資家をかたる複数の男から、LINEのメッセージを通じて株式投資に勧誘され、9月上旬までの間に複数回にわたり、現金約6000万円を指定され