◆米大リーグヤンキース―タイガース（１１日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が１１日（日本時間１２日）、本拠地・タイガース戦に「２番・右翼」で先発出場し、２試合ぶりの４５号を放った。現地１０日現在、打率３割１分８厘９毛。３割１分８厘８毛のアスレチックスのウィルソン内野手との差は一気に１毛差に縮まっていたが、本塁打を打った時点で３割２分と引