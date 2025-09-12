元モーニング娘。でタレントの加護亜依（37歳）が、9月11日に放送されたトーク番組「千原ジュニアのヘベレケ」（東海テレビ）に出演。モーニング娘。時代に彼氏は「いました」と語った。番組には今回、加護亜依がゲスト出演。モーニング娘。時代についていろいろな話をする中で、当時、モーニング娘。の大ファンだったFUJIWARAの藤本敏史（54歳）が「加護ちゃん、当時は…これ聞いてええんかな。モーニング娘。時代、彼氏いた？」