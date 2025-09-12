東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値172.75高値173.06安値172.36 173.79ハイブレイク 173.42抵抗2 173.09抵抗1 172.72ピボット 172.39支持1 172.02支持2 171.69ローブレイク ポンド円 終値199.82高値200.06安値199.33 200.87ハイブレイク 200.47抵抗2 200.14抵抗1 199.74ピボット 199.41支持1 199.01支持2 198.68ローブレイク