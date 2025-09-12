東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.48高値8.49安値8.42 8.58ハイブレイク 8.53抵抗2 8.51抵抗1 8.46ピボット 8.44支持1 8.39支持2 8.37ローブレイク シンガポールドル円 終値114.89高値115.29安値114.71 115.80ハイブレイク 115.54抵抗2 115.22抵抗1 114.96ピボット 114.64支持1 114.38支持2 114.06ローブレイク 香港ドル