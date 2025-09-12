東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6659高値0.6665安値0.6591 0.6760ハイブレイク 0.6712抵抗2 0.6686抵抗1 0.6638ピボット 0.6612支持1 0.6564支持2 0.6538ローブレイク キーウィドル 終値0.5976高値0.5980安値0.5916 0.6063ハイブレイク 0.6021抵抗2 0.5999抵抗1 0.5957ピボット 0.5935支持1 0.5893支持2 0.5871