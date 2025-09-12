東京女子プロレスは11日、東京・渋谷区のAbemaTowersでビッグマッチ「WRESTLEPRINCESS6」（20日、東京・大田区総合体育館）で争われる3大タイトルマッチの調印式を行った。ジェイダ・ストーンとのインターナショナル・プリンセス王座決定戦に臨む遠藤有栖がベルト獲りを力強く宣言した。同王座は宮本もかが保持していたが、病気療養のため王座返上となり、遠藤とジェイダによる王座決定戦が決まった。ジェイダはまだ来日し