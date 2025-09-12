◇欧州男子ゴルフツアーBMWPGA選手権第1日（2025年9月11日英国ウェントワースC＝7267ヤード、パー72）悪天候のため日没サスペンデッドとなった。松山英樹（33＝LEXUS）は6バーディー、2ボギーの68で回り、暫定17位で発進した。桂川有人（26＝国際スポーツ振興協会）は15ホールを終えて4バーディー、1ボギーの3アンダーで暫定33位。中島啓太（25＝フリー）は1バーディー、5ボギーの76を叩き暫定131位と出遅れた。