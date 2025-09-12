チャットGPTのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米連邦取引委員会（FTC）は11日、対話型の生成人工知能（AI）が子どもの精神衛生に与える影響を把握するため、「チャットGPT」を開発した米オープンAIなどAI関連7社を調査すると発表した。利用拡大に伴い子どものAI依存が社会問題となっていることを踏まえ、各社の安全確保対策や年齢制限措置、データの取り扱い状況などを点検する。対象の7社は、オープンAIの他、グ