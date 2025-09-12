東京・三鷹市で、高齢の夫婦が住む住宅が焼ける火事があり、男性1人が死亡しました。【映像】火災現場の様子11日午後11時頃、三鷹市中原の住宅で火事が起きました。消防などによりますと、現場は2階建ての住宅で火は約1時間半後に消し止められました。建物の1階から男性が救出されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察によりますと、この家には高齢の夫婦が住んでいて、出火当時、寝ていたとみられるという