１１日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比６１７．０８ドル高の４万６１０８．００ドルと大幅反発した。この日発表された８月の消費者物価指数の前年比の伸びは市場予想と同水準となった。週間の米新規失業保険申請件数は予想以上に増加した。一連の米経済指標の公表を受けて利下げ観測が強まり、株式市場への資金流入を誘発。ＮＹダウとナスダック総合株価指数はともに最高値を更新した。 スリーエム＜MMM＞やシャ&