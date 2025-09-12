俳優・北村匠海が、ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」を経て、俳優として生きる日々の幸福感を実感している。作品のフィナーレが近づく中でこのほど、デイリースポーツなどの取材に応じ、初の朝ドラで得た収穫や、夫婦役として共演した主演・今田美桜についての思いを語った。収録後に行われた取材会とあって、北村はニット帽に老けメークの役衣装で登場。「アンパンマン」の生みの親であるやなせたかしさんをモデルにした柳井