プロ雀士でタレントの岡田紗佳（31）が、肩出しチャイナドレスを着こなした最新ショットを公開し、「役満ボディー」「チャイナドレスお似合いです」など、絶賛のコメントが寄せられている。【映像】岡田紗佳、チャイナドレス姿（複数カット）＆水着ショット身長170センチ、バスト85・ウエスト58・ヒップ83という抜群のスタイルから“役満ボディー”と呼ばれている岡田。そのスタイルを生かし、グラビアモデルとしても活躍して