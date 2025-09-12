「巨人２−３広島」（１１日、東京ドーム）白球にバットをかぶせるようにして、振り抜いた。打球の行方を見届けた広島・小園海斗内野手は一塁へ駆け出すも、すぐにスピードを緩めた。久々の一発は強烈な先制パンチ。３戦連続で初回に打点を挙げ、連敗ストップにつなげた。初回２死。見逃せばボール球だったかもしれない。山崎の高め１４７キロを強振。右翼スタンド中段への３号ソロに「自分のスイングができた」と汗を拭った