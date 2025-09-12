国連の安全保障理事会はイスラエル軍によるカタールへの空爆を受けて緊急会合を開き、出席したカタールのムハンマド首相は「平和実現に取り組むすべての国への脅威だ」とイスラエルを批判しました。【映像】国連安保理の緊急会合の様子11日の緊急会合に先立ってイスラエルを擁護してきたアメリカを含む安保理のすべての理事国は攻撃を非難し、カタールへの連帯を示す声明を出しました。カタールはイスラエルとハマスの停戦協議