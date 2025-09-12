プレックスは、『ドラゴンボールZ』より「ドラゴンボールアライズ 大猿パンブーキン」(33,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。2026年1月発送予定「ドラゴンボールアライズ 大猿パンブーキン」(33,000円)ドラゴンボールアライズの新製品としてバーダックの仲間・パンブーキンが大猿に変身した姿【大猿パンブーキン】が立体化。今後も