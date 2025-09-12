バンダイは、『機動戦士ガンダム』より「FW GUNDAM CONVERGE ララァ専用モビルアーマー【プレミアムバンダイ限定】」(5,390円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。2026年1月発送予定「FW GUNDAM CONVERGE ララァ専用モビルアーマー【プレミアムバンダイ限定】」(5,390円)FW GUNDAM CONVERGEに大型のMAやサポートユニットを立体化する新シリ