テレビ朝日は10日、東京・六本木の同局本社で10月改編説明会を開催。『相棒 season24』(毎週水曜21:00〜)の高野渉プロデューサーが、主演・水谷豊のエピソードを語った。7月24日の映画『相棒-劇場版-絶体絶命！42.195km 東京ビッグシティマラソン』上映前舞台あいさつに出席した水谷豊シリーズ誕生25周年を迎え、今秋にはシーズン24を放送するドラマ『相棒』。高野Pは、「水谷さんから、これまでの歩みについてもお話しを伺うこと