フジテレビの佐々木恭子アナウンサーが、同局系情報番組『サン!シャイン』(毎週月〜金曜8:14〜)に、29日からキャスターとしてレギュラー番組に復帰することが12日、発表された。月曜から金曜まで毎日出演し、メインキャスターの谷原章介と同い年(今年53歳)でタグを組む。佐々木恭子アナ佐々木アナは1996年にフジテレビに入社。『報道2001』(97〜98年)、『新報道2001』(17〜18年)、『FNNスーパーニュース』（98〜99年、14〜15年）、