12日朝、山形県米沢市の中心部でクマの目撃情報が相次ぎ、警察などが注意・警戒を呼び掛けています。米沢市によりますと、クマは◇12日朝5時40分ごろ、米沢市門東町3丁目の駐車場で目撃されて以降、◇同6時40分ごろには福田町2丁目の商業施設付近で、◇その5分後には東2丁目のドラッグストア近く、さらに◇同7時半すぎには東1丁目の東部小学校近くで発見されました。クマは、体長がおよそ1メートルで、いずれも同じクマが目