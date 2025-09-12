ミスをした瞬間、頭の中が真っ白になった――。８月６日の天皇杯４回戦、東洋大学はJ１を連覇中のヴィッセル神戸と敵地ノエビアスタジアムで戦った。２回戦で柏レイソル、３回戦でアルビレックス新潟と、史上初めてJ１の２クラブを撃破してきた東洋大は、神戸戦でも１−１で延長戦までもつれ込む大熱戦を演じていた。しかし、悪夢は延長後半アディショナルタイムに待っていた。神戸のDF広瀬陸斗がクロスを上げる。落下地点に