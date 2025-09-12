NHK「あんぱん」はアンパンマンの作者・やなせたかしさんの夫婦をモデルにした物語で、サンリオの創業者・辻信太郎さんを思わせる人物も登場する。コラムニストの矢部万紀子さんは「アンパンマンは世代を超えて子供たちに愛されている。その背景には、ドラマでは詳しく描かれない、やなせさんや辻さんが貫いたある信念が関係しているのではないか」という――。画像＝プレスリリースより■戦後すぐに「女性重役」を描いたやなせた