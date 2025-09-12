非正規雇用で年収が約250万円の場合、住宅購入は難しいのでしょうか。本記事では、非正規でも住宅ローンが組める理由、審査に通りやすくする工夫などを分かりやすく解説します。 年収250万円非正規雇用でも、住宅ローンを組める可能性がある 結論からいうと、非正規（パート・派遣・契約社員など）でも、住宅ローンを利用できるケースはあります。金融機関によっては雇用形態を問わず審査