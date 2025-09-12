【モデルプレス＝2025/09/12】NHK連続テレビ小説「あんぱん」（毎週月〜土あさ8時〜ほか）に出演している俳優の北村匠海（きたむら・たくみ／27）にモデルプレスらがインタビュー。後編では、共演する今田美桜、高橋文哉、妻夫木聡らとの秘話や、演じた柳井嵩への思いを語ってもらった。【写真】高橋文哉＆北村匠海「あんぱん」和やかな共演シーン◆連続テレビ小説「あんぱん」今作は、“アンパンマン”を生み出したやなせたかしと